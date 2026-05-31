Francesco Spagnolo Chiesa si allontana dal Liverpool, con il rapporto tra le parti che non è mai decollato. L’attaccante, ex Juventus, sembra puntare a un ritorno in Serie A come possibile soluzione per rilanciarsi. Le trattative sono ancora in corso, ma non ci sono conferme ufficiali su un trasferimento imminente. La situazione resta in evoluzione, con il giocatore che valuta le opzioni sul mercato italiano.

di Francesco Spagnolo Chiesa è sempre più lontano del Liverpool. Il rapporto non è mai decollato e il ritorno in Serie A sembra l’unica soluzione per rilanciarsi. Il percorso di un talento calcistico è raramente lineare, e la parabola di Federico Chiesa ne è la dimostrazione più evidente. C’è stato un momento in cui l’esterno azzurro incarnava la speranza e l’energia del calcio italiano, specialmente durante lo straordinario Europeo del 2021. Oggi, però, quella luce sembra essersi parzialmente offuscata, lasciando il giocatore davanti a una scelta decisiva per il proprio futuro. Il passaggio in Premier League, sponda Liverpool, doveva rappresentare il definitivo salto di qualità per l’esterno ex Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il futuro di Chiesa è tutto da scrivere, l’ex Juve ritorna in Italia? Le novità

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Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus… sarebbe larma in più per i bianconeri

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