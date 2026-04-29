Mercato Juve fari puntati su Jackson | il club segue l’attaccante con continuità mentre il suo futuro resta tutto da scrivere

La Juventus continua a seguire con attenzione l’attaccante Jackson, monitorandolo quotidianamente. La pista rimane aperta, anche se il futuro del giocatore non è ancora definito e ci sono diverse squadre interessate. La società bianconera sta accelerando le operazioni per rafforzare l’attacco. La situazione sul mercato è complessa, con una forte concorrenza e l’attenzione rivolta a possibili sviluppi nelle prossime settimane.

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