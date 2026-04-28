Dal banco di scuola al San Carlo | 251 studenti dell’ Ignazio di Loyola in scena con Aida

Oggi, 251 studenti dell’istituto Ignazio di Loyola si sono esibiti in uno spettacolo di Aida presso il teatro San Carlo. L’evento ha coinvolto tutta la comunità scolastica, creando un momento di grande partecipazione e emozione. La rappresentazione ha visto i giovani protagonisti impegnati in una performance che ha unito il mondo della scuola a quello del teatro, lasciando un ricordo duraturo.

Una giornata da ricordare, di quelle che restano nel cuore e nella memoria di un’intera comunità scolastica. Il 28 aprile gli alunni dell’I.C.S. 13 “Ignazio di Loyola” di Napoli hanno vissuto l’emozione unica di calcare il palcoscenico del Teatro di San Carlo, tempio mondiale della lirica, portando in scena “Aida” nell’ambito del progetto Europa InCanto. Un evento di grande intensità emotiva e culturale che ha trasformato il teatro in uno spazio di crescita e partecipazione collettiva. Protagonisti dello spettacolo sono stati 251 studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, coinvolti in un percorso didattico, musicale ed espressivo culminato nella rappresentazione finale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Dal banco di scuola al reparto: il Liceo Manzoni porta gli studenti nel cuore della sanitàIl percorso del Liceo Biomedico si rafforza con una giornata formativa all’AORN Sant’Anna e San Sebastiano tra teoria, pratica e incontro con i... In scena al Teatro San Carlo dal 15 febbraio “Falstaff” di Giuseppe VerdiFalstaff, l'ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, in scena al Teatro di San Carlo con la regia di Laurent Pelly, al suo debutto a Napoli. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Renato Zanella al San Carlo: Soirée Balanchine, Macciardi e la nuova linea del Balletto di Napoli. Addio ad Anna Razzi, storica direttrice della Scuola di Ballo del San CarloIl Teatro di San Carlo di Napoli ha annunciato la scomparsa di Anna Razzi, storica direttrice della Scuola di Ballo dell’istituzione partenopea. Razzi, protagonista di una lunga carriera nel mondo ... it.blastingnews.com San Carlo, scompare Anna Razzi: aveva diretto la Scuola e il Corpo di BalloIl Teatro di San Carlo di Napoli annuncia in una nota, con immenso dolore, la scomparsa di Anna Razzi, direttrice della Scuola di Ballo dal 1990 al 2015 poi presidente onoraria nonché direttrice del ... napoli.repubblica.it