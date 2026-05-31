Il Festival dell’Appennino sbarca martedì a Montemonaco

Notizia in breve

Martedì 2 giugno si svolgerà a Montemonaco il Festival dell’Appennino, dedicato alla natura e alle famiglie. La giornata ospiterà anche la prima iniziativa del progetto ’Oltre il Cratere’, che si focalizza sulle trasformazioni del patrimonio culturale dopo il sisma del 2016. L’evento mira a coinvolgere il pubblico con attività e incontri legati all’ambiente e alla memoria locale. La manifestazione si terrà in un contesto inclusivo e orientato alle famiglie.