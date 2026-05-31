Il Festival dell’Appennino sbarca martedì a Montemonaco
Martedì 2 giugno si svolgerà a Montemonaco il Festival dell’Appennino, dedicato alla natura e alle famiglie. La giornata ospiterà anche la prima iniziativa del progetto ’Oltre il Cratere’, che si focalizza sulle trasformazioni del patrimonio culturale dopo il sisma del 2016. L’evento mira a coinvolgere il pubblico con attività e incontri legati all’ambiente e alla memoria locale. La manifestazione si terrà in un contesto inclusivo e orientato alle famiglie.
Appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura martedì 2 giugno, a Montemonaco, per una giornata a misura di famiglia, con all’interno la prima iniziativa del progetto ’Oltre il Cratere’ dedicato alle trasformazioni vissute dal patrimonio culturale in seguito al sisma 2016. La mattinata inizierà con un’escursione inclusiva con la possibilità di prenotare la jolette, al rientro ad accoglierci il primo spettacolo con il ventriloquo Nicola Pesaresi. Sempre nella mattinata ci sarà un laboratorio di tintura con le foglie. Dopo la pausa pranzo, visita al museo sistino di arte sacra con video-racconto a cura di Paola Di Girolami e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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