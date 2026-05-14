C’è il Festival dell’Appennino a Palmiano
Il Festival dell’Appennino si svolgerà domenica 17 maggio a Palmiano, con un’escursione panoramica dedicata alla patata dei Sibillini, un prodotto tipico di questa zona del Piceno. Nel corso della giornata sono previsti anche un concerto degli Sparatrapp nel pomeriggio. L’evento mira a valorizzare le caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio locale.
Appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura domenica 17 maggio a Palmiano con un’escursione panoramica alla scoperta di un’eccellenza di questo angolo del Piceno, la patata dei Sibillini, poi nel pomeriggio concerto degli’ Sparatrapp. Una domenica per una gita all’aria aperta per famiglie e bambini che condurrà sul belvedere naturale con vista panoramica sui monti Sibillini, durante l’escursione si potrà provare la semina di una delle eccellenze locali: la patata dei Sibillini. "L’appuntamento del Festival a Palmiano – ha sottolineato il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani – rappresenta un’occasione significativa...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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