Dal 3 maggio al 31 ottobre, il Festival dell’Appennino – Inclusivo di Natura torna a coinvolgere 28 comuni lungo un percorso di sei mesi ricco di eventi. La manifestazione si svolge in diverse località e ha come obiettivo principale la valorizzazione delle tradizioni e delle caratteristiche naturalistiche dell’area appenninica. La rassegna riprende dopo una pausa, con appuntamenti distribuiti nel corso dell’intera stagione estiva e autunnale.

Torna il ‘Festival dell’Appennino – Inclusivo di Natura’, dal 3 maggio all’31 ottobre, con un programma che si sviluppa lungo sei mesi di eventi, coinvolgendo 28 comuni. Saranno 31 gli eventi che si svolgeranno in quattro regioni, Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per un unico racconto di territori, comunità e identità. Il Festival si presenta quest’anno in una veste speciale, profondamente legata al decennale del sisma del 2016, con l’obiettivo di offrire una visione di futuro alle aree interne dell’Appennino centrale attraverso una proposta integrata di comunicazione e promozione turistica. Il claim scelto per il 2026, ’A due passi da te’,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Festival dell’Appennino riparte da Amatrice

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Temi più discussi: Presentato il Festival dell’Appennino 2026, 31 eventi in 29 comuni per sei mesi di appuntamenti tra cultura e natura; Presentato il Festival dell’Appennino 2026: sei mesi di eventi; Il Festival dell’Appennino riparte da Amatrice; Riparte il Festival dell’Appennino Sei mesi di eventi, una ferita che diventa opportunità.

Il turismo lento spinge la rinascita post sisma. Il Festival dell’Appennino unisce natura e cultura con 31 eventi in 29 comuniASCOLI Sei mesi di eventi tra Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Da domenica (debutto ad Amatrice) al 31 ottobre torna il Festival dell’Appennino, Inclusivo di Natura. corriereadriatico.it

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