Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del Festival in Cammino, un evento che combina arte, musica e tradizioni. La manifestazione si svolge in occasione del 800° anniversario della morte di San Francesco. La partecipazione è rivolta a chi desidera unirsi a percorsi e attività legate alla figura del santo e alle sue celebrazioni. L'iniziativa si terrà in diverse località, coinvolgendo artisti e gruppi musicali.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prima edizione del Festival in Cammino, che celebra l’ottocentenario della morte di San Francesco. Una rassegna itinerante lungo il percorso del Cammino Francescano della Marca tra Ascoli e Assisi. Organizzato dall’Ufficio ricostruzione sisma 2016 e da Arte Nomade, l’evento è realizzato in collaborazione con i comuni attraversati dal Cammino: Ascoli, Venarotta, Palmiano, Comunanza, Amandola, Sarnano, Cessapalombo, Caldarola, Camerino, Valfornace, Muccia, Serravalle di Chienti, Foligno, Spello e Assisi. Il programma culturale si svolgerà in quattro fasi che si svilupperanno in occasione delle quattro edizioni del Cammino Francescano della Marca previste fino al 6 giugno, dal 26 al 28 giugno, dal 29 agosto al 5 settembre e dal 18 al 20 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Festival del Cammino tra arte, musica e tradizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Venere a Cento - Weclome to Meraviglia

Notizie e thread social correlati

Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 si svolge a Torino la quinta edizione di “Musica Regina in Villa” International Music Festival.

Arilica Festival, Peschiera del Garda protagonista tra musica e arte: sold out e grande partecipazionePeschiera del Garda ospita l’Arilica Festival, una manifestazione dedicata alla musica e all’arte contemporanea, che si svolge fino al 24 maggio 2026.

Temi più discussi: Piccolo Festival del Cammino, primi appuntamenti nei comuni della Bassa modenese; 800 anni fa San Francesco percorreva questi sentieri. Quest'estate ci si cammina con teatro e musica; Festival in Cammino 2026: trekking, teatro e musica sul Cammino; Dal cammino alla musica col festival dell’Appennino.

L'uomo è ancora in grado di Custodire voci e volti umani? Qual è il ruolo della Chiesa? Parte da qui la riflessione di @incamminotv2000 alle 19.30 su . Ospiti: Suor Cristina Beffa (FSP, Referente Festival Settimana della Comunicazione) e Don Alessandro Pa x.com

La fantasia dell'età del bronzo è più forte della fantasia medievale per i DM? reddit

Festival in Cammino 2026: il primo festival itinerante lungo il Cammino Francescano della Marca, che si sposta di borgo in borgo sull’AppenninoFestival in Cammino 2026: teatro, musica e letture lungo il Cammino Francescano della Marca da Ascoli Piceno ad Assisi. Programma e info ... sportoutdoor24.it

Festival del Cammino: in Franciacorta tra cultura e movimentoIl Festival del Cammino è giunto alla sua nona edizione, e ne siamo profondamente orgogliosi, dice Gabriele Rosa, Presidente di Rosa Associati. Grazie alla partecipazione di relatori di alto ... gazzetta.it