Peschiera del Garda ospita l’Arilica Festival, una manifestazione dedicata alla musica e all’arte contemporanea, che si svolge fino al 24 maggio 2026. La rassegna ha registrato un grande afflusso di pubblico, con molte serate sold out. L’evento coinvolge diversi spazi della città, attirando visitatori e appassionati da varie zone. La partecipazione massiccia conferma il ruolo sempre più centrale di Peschiera del Garda nel panorama culturale locale.

Peschiera del Garda si conferma sempre più un punto di riferimento culturale grazie al successo di Arilica Festival, la rassegna dedicata alla musica e all’arte contemporanea che sta animando la città fino al 24 maggio 2026. Dopo i primi appuntamenti, il festival diretto da Matteo Vanzan ha già registrato il tutto esaurito, con un pubblico numeroso e partecipe che ha riempito ogni evento in programma. Concerti, performance e mostre hanno attirato migliaia di visitatori, trasformando luoghi simbolici come la Palazzina Storica e la Caserma dell’Artiglieria in veri e propri spazi di incontro tra linguaggi artistici diversi. Musica dal vivo tra tradizione e sperimentazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Arilica Festival, Peschiera del Garda protagonista tra musica e arte: sold out e grande partecipazione

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