Calciomercato Juventus | incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio volontà di club e giocatore uno ‘sponsor’ per il prolungamento

La Juventus ha programmato un nuovo incontro per discutere il rinnovo contrattuale di Vlahovic. La trattativa riguarda l’ingaggio e la volontà condivisa tra il club e il giocatore di proseguire insieme. Si tratta di un passaggio importante per il futuro dell’attacco bianconero, con le parti che si stanno avvicinando a un accordo. La definizione del prolungamento appare ormai prossima.