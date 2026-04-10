Calciomercato Juventus | incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio volontà di club e giocatore uno ‘sponsor’ per il prolungamento
La Juventus ha programmato un nuovo incontro per discutere il rinnovo contrattuale di Vlahovic. La trattativa riguarda l’ingaggio e la volontà condivisa tra il club e il giocatore di proseguire insieme. Si tratta di un passaggio importante per il futuro dell’attacco bianconero, con le parti che si stanno avvicinando a un accordo. La definizione del prolungamento appare ormai prossima.
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Rinnovo Vlahovic Juve, primo incontro per il prolungamento del serbo: c’è apertura! Ecco come è andato il colloquio con il club bianconerodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic Juve, primo incontro tra la società bianconera e il bomber classe 2000.
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