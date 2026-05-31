Nel cuore del XVII secolo, la quiete di Piazza della Maddalena (oggi Piazza del Popolo) a Manfredonia fu scossa da un evento che avrebbe segnato per sempre il destino di due delle famiglie più in vista della città. Quello che iniziò come una banale lite domestica tra servitù si trasformò, per un fatale intreccio di orgoglio e sventura, in un caso diplomatico che coinvolse il Regno di Napoli e il soglio pontificio. Tutto ebbe inizio per una questione di poco conto: il maltrattamento di un cane domestico. La disputa, nata tra le serve di Onofrio Capuano e quelle di Gabriele de Florio, degenerò rapidamente. (Erroneamente fu detto da Matteo Spinelli e Luigi Pascale che i patrizi erano Carlo Capuano e Francesco de Nicastro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il duello di Manfredonia (1679)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Manfredonia il congresso "Cardio Manfredonia" sulle frontiere della cardiologia

Il Manfredonia resta in D: “Sempre e solo Manfredonia”Il Manfredonia ha confermato la permanenza in Serie D anche per la prossima stagione.