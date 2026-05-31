Il duello di Manfredonia 1679
Nel 1679, a Manfredonia, due famiglie influenti della città furono coinvolte in un duello che si svolse in Piazza della Maddalena, oggi Piazza del Popolo. L'evento ha avuto un impatto duraturo sulla comunità locale, lasciando un segno nella storia della città.
Nel cuore del XVII secolo, la quiete di Piazza della Maddalena (oggi Piazza del Popolo) a Manfredonia fu scossa da un evento che avrebbe segnato per sempre il destino di due delle famiglie più in vista della città. Quello che iniziò come una banale lite domestica tra servitù si trasformò, per un fatale intreccio di orgoglio e sventura, in un caso diplomatico che coinvolse il Regno di Napoli e il soglio pontificio. Tutto ebbe inizio per una questione di poco conto: il maltrattamento di un cane domestico. La disputa, nata tra le serve di Onofrio Capuano e quelle di Gabriele de Florio, degenerò rapidamente. (Erroneamente fu detto da Matteo Spinelli e Luigi Pascale che i patrizi erano Carlo Capuano e Francesco de Nicastro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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