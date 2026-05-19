A Manfredonia il congresso Cardio Manfredonia sulle frontiere della cardiologia
Venerdì 22 maggio, a partire dalle 9.00, il Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia ospiterà il congresso scientifico "Cardio Manfredonia – Miscellanea in Cardiologia", un appuntamento di aggiornamento professionale dedicato alle più recenti innovazioni in ambito cardiologico. L'evento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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