Il Manfredonia resta in D | Sempre e solo Manfredonia

Il Manfredonia ha confermato la permanenza in Serie D anche per la prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente la volontà di continuare a rappresentare la città nel campionato dilettantistico, sottolineando l’impegno nel rafforzare la squadra e mantenere il legame con i tifosi. La decisione arriva dopo un’analisi delle recenti prestazioni e delle prospettive future, con l’obiettivo di consolidare la posizione nel massimo livello regionale.

SEMPRE E SOLO MANFREDONIA Rammendare la rete, proteggere la maglia, difendere la città. Non abbiamo lasciato spazio ai timori: abbiamo tirato ogni filo con decisione per assicurarci che la nostra trama restasse intatta. Abbiamo lottato per questi colori e abbiamo vinto la nostra battaglia: restiamo in. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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