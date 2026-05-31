Emil Holm ha dovuto rinunciare al Mondiale a causa di un infortunio al ritiro della nazionale svedese. La squadra ha deciso di congelare il riscatto del giocatore, che era previsto in questa finestra di mercato. La decisione è stata comunicata ufficialmente poche settimane prima dell'inizio della competizione. La Juventus, che aveva puntato sul trasferimento, ha modificato la strategia di mercato in conseguenza di questa situazione.

Il verdetto arrivato direttamente dal ritiro della nazionale svedese ha il sapore amaro della beffa per Emil Holm, costretto a sventolare bandiera bianca a pochi giorni dal via del Mondiale. Un grave problema fisico ha infatti privato l’esterno destro della possibilità di partecipare alla rassegna iridata, sbarrandogli le porte del palcoscenico più importante del calcio internazionale proprio nel momento cruciale della stagione. La notizia ha avuto un impatto immediato non solo sull’umore del calciatore, ma anche sulle strategie di mercato della Juventus, che monitorava da mesi la crescita del laterale in vista di una possibile permanenza a lungo termine a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il dramma Mondiale di Holm gela il mercato: la Juventus cambia strategia e congela il riscatto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si complica il riscatto di Holm da parte della Juventus, ritorno a Bologna in vista | CMLa Juventus ha acquistato Emil Holm durante l'ultimo giorno di calciomercato invernale.

Juventus: Holm riapre il mercatoDopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, che ha portato tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League, si riapre il discorso su Emil...

Argomenti più discussi: Il toccante messaggio di Holm dopo l’infortunio: Il mio cuore è a pezzi; Il toccante messaggio di Holm dopo l’infortunio | Il mio cuore è a pezzi.

Chi è il miglior attore del tuo paese? reddit

Il toccante messaggio di Holm dopo l’infortunio: Il mio cuore è a pezziHolm sui social ha espresso la propria tristezza dopo l’infortunio. Per lui non ci sarà la possibilità di disputare il Mondiale. Le ultime Il verdetto medico è piombato come un fulmine a ciel sereno i ... msn.com

La Juventus: Una brutta notizia per Holm costretto a rinunciare al Mondiale per infortunio. Forza EmilEmil Holm dovrà rinunciare al Mondiale a causa di un fastidio muscolare che non gli permetterà di prendere parte alla competizione. tuttojuve.com