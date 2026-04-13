Juventus | Holm riapre il mercato
Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, che ha portato tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League, si riapre il discorso su Emil Holm. La Juventus, infatti, ha ripreso i contatti con il giocatore, riaccendendo le trattative che sembravano ormai concluse. La situazione riguarda ora un possibile trasferimento, con il club che valuta le prossime mosse in vista della finestra di mercato.
La vittoria per 1-0 dell’Atalanta ha portato tre punti d’oro alla Juventus nella corsa Champions, ma ha anche riaperto un capitolo di mercato che sembrava chiuso: quello di Emil Holm. Lo svedese, arrivato in prestito dal Bologna a gennaio con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più 3 di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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