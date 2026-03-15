Si complica il riscatto di Holm da parte della Juventus ritorno a Bologna in vista | CM

La Juventus ha acquistato Emil Holm durante l'ultimo giorno di calciomercato invernale. Tuttavia, il club potrebbe decidere di non riscattarlo e di restituirlo a Bologna. La situazione riguarda il futuro del giocatore, che potrebbe tornare alla società emiliana. La decisione finale sulla sua permanenza resta ancora da definire.

Acquistato dalla Juventus durante gli ultimi giorni di calciomercato invernale, Emil Holm potrebbe non essere riscattato dalla società bianconera, andando così a fare ritorno a Bologna. Futuro in bilico per Holm alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it L’accordo tra i club prevede un diritto di riscatto del cartellino del calciatore intorno ai 15 milioni di euro, una somma che la Juventus, al momento, non appare certa di voler investire per lo svedese. Esterno classe 2000, Holm ha un contratto in essere con il Bologna fino al giugno del 2028. Arrivato a Torino, il giocatore ha subito un infortunio dopo poco tempo che lo sta lasciando ancora fuori dai campi di gioco, tanto che non è stato convocato per la partita di Udine. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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