Le polemiche sui media riguardano il modo in cui vengono trattate le notizie sull’Iran e le vittime di conflitti o repressioni. Alcuni commentatori osservano che ci sono differenze nel modo in cui vengono riportati eventi simili, a seconda delle parti coinvolte. La questione riguarda anche la rappresentazione delle vittime, con un possibile privilegio di alcune rispetto ad altre. La discussione si concentra su come i media e l’opinione pubblica percepiscono e trattano queste differenze nel racconto di eventi simili.

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza» (articolo 1, Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948) Tra l’8 e il 9 gennaio 2026, con internet oscurato dal regime, le forze di sicurezza iraniane e milizie mercenarie hanno ucciso decine di migliaia di manifestanti: oltre 22.000 morti secondo fonti ospedaliere interne, fino a 30.000 secondo il Time Magazine, in quarantotto ore. Cecchini sui tetti, esecuzioni negli ospedali, corpi sequestrati e restituiti alle famiglie solo dietro pagamento o firma di impegni al silenzio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il doppio standard di media e opinione pubblica sull’Iran e la gerarchia delle vittime

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Media e Doppi Standard Quando lIdentità Diventa Notizia

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