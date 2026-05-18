Travaglio al Salone del libro | Sulle guerre le fake news dei media vanno tutte nella stessa direzione per orientare l’opinione pubblica
Al Salone del libro, il giornalista ha commentato il ruolo dei social media e dei media tradizionali nell'informazione sulle guerre. Ha affermato che entrambe le fonti sono piene di fake news, ma ha sottolineato che i social media non seguono tutte la stessa linea guida, a differenza dei mezzi di comunicazione più tradizionali. La discussione si è concentrata sulla diffusione di notizie false e sulla loro funzione nel modellare l’opinione pubblica, senza entrare in analisi o opinioni personali.
“I social sono pieni di fake news esattamente come i media tradizionali. Ma, a differenza dei media tradizionali, non vanno tutte nella stessa direzione”. Marco Travaglio presenta così, domenica 17 maggio al Salone del Libro di Torino, l’incontro “ Si vis bellum, spara balle. Dalle guerre al referendum “. Il bersaglio è il racconto pubblico delle guerre, ma anche quello della giustizia: propaganda, mezze verità, campagne costruite per orientare opinione pubblica e scelte politiche. Il primo terreno è l’ Ucraina. Per il direttore del Fatto Quotidiano, chi in questi anni ha sostenuto la necessità di un negoziato con la Russia è stato bollato come “ putiniano ” e inserito in “liste di proscrizione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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