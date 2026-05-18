Travaglio al Salone | Sulle guerre le fake news dei media vanno tutte nella stessa direzione per orientare l’opinione pubblica
Al Salone del Libro, un giornalista ha commentato la diffusione di notizie false riguardanti le guerre, affermando che sia i social media che i mezzi di comunicazione tradizionali sono pieni di fake news. Ha osservato che, mentre i media classici spesso seguono un filo comune nel modo di presentare le notizie, sui social media le informazioni false possono divergere molto tra loro. La discussione si è concentrata sulla natura delle notizie ingannevoli e sulla loro diffusione in diversi contesti mediatici.
“I social sono pieni di fake news esattamente come i media tradizionali. Ma, a differenza dei media tradizionali, non vanno tutte nella stessa direzione”. Marco Travaglio presenta così, domenica 17 maggio al Salone del Libro di Torino, l’incontro “ Si vis bellum, spara balle. Dalle guerre al referendum “. Il bersaglio è il racconto pubblico delle guerre, ma anche quello della giustizia: propaganda, mezze verità, campagne costruite per orientare opinione pubblica e scelte politiche. Il primo terreno è l’ Ucraina. Per il direttore del Fatto Quotidiano, chi in questi anni ha sostenuto la necessità di un negoziato con la Russia è stato bollato come “ putiniano ” e inserito in “liste di proscrizione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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