Al Salone del Libro, un giornalista ha commentato la diffusione di notizie false riguardanti le guerre, affermando che sia i social media che i mezzi di comunicazione tradizionali sono pieni di fake news. Ha osservato che, mentre i media classici spesso seguono un filo comune nel modo di presentare le notizie, sui social media le informazioni false possono divergere molto tra loro. La discussione si è concentrata sulla natura delle notizie ingannevoli e sulla loro diffusione in diversi contesti mediatici.

“I social sono pieni di fake news esattamente come i media tradizionali. Ma, a differenza dei media tradizionali, non vanno tutte nella stessa direzione”. Marco Travaglio presenta così, domenica 17 maggio al Salone del Libro di Torino, l’incontro “ Si vis bellum, spara balle. Dalle guerre al referendum “. Il bersaglio è il racconto pubblico delle guerre, ma anche quello della giustizia: propaganda, mezze verità, campagne costruite per orientare opinione pubblica e scelte politiche. Il primo terreno è l’ Ucraina. Per il direttore del Fatto Quotidiano, chi in questi anni ha sostenuto la necessità di un negoziato con la Russia è stato bollato come “ putiniano ” e inserito in “liste di proscrizione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio al Salone: “Sulle guerre le fake news dei media vanno tutte nella stessa direzione per orientare l’opinione pubblica”

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