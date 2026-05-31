Il difficile Giro d’Italia di Pellizzari | Quel virus l’ha condizionato

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giulio Pellizzari ha concluso il Giro d’Italia stanco, ma ancora utile alla squadra. La sua partecipazione è stata influenzata da un virus che lo ha condizionato durante la corsa. Dopo l’arrivo della tappa di 200 km tra Gemona e Piancavallo, un tifoso locale ha osservato che, nonostante la fatica, Pellizzari continua a dare supporto alla squadra. La corsa si è conclusa con Pellizzari visibilmente affaticato, ma presente nelle fasi decisive.

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"Ora Giulio Pellizzari è esausto ma è sempre di aiuto per la squadra". È la fotografia scattata da Sandro Santacchi, tifoso del ciclista camerte che segue le ultime tre tappe del Giro d’Italia assieme ad altri suoi concittadini e a quelli di Foligno, dopo l’arrivo della Gemona-Piancavallo di 200 km. "Oggi (ieri) – aggiunge – ci ha salutato, ma non è stato possibile parlargli. Era sorridente e soddisfatto di quanto fatto. Adesso partiamo per Roma dove lo festeggeremo perché Giulio ha fatto un gran bel Giro". In testa c’è Jonas Vingegaard (Dan, Visma) in 80h 17’01’’ e Pellizzari è 21° a 56’53’’. "Tutto – ricorda Santacchi – è stato compromesso dal virus intestinale, in quella tappa ha preso un ritardo di 18 minuti e in quel frangente sono finiti tutti i giochi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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