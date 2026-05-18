Dopo aver tagliato il traguardo alla nona tappa del Giro d’Italia, Giulio Pellizzari ha vomitato e ha mostrato segni di affaticamento. Il suo team ha diffuso un comunicato in cui si afferma che ha dato il massimo durante la gara. La sua prestazione ha suscitato alcune preoccupazioni sulla sua condizione fisica, lasciando aperta la questione sul suo stato di salute e sul suo eventuale proseguimento nella corsa.

Giulio Pellizzari esce ridimensionato dalla nona tappa del Giro d’Italia, ma soprattutto con più di una preoccupazione sulle proprie condizioni fisiche. Sul traguardo di Corno alle Scale, dove Jonas Vingegaard ha conquistato la sua 50esima vittoria da professionista, il giovane talento marchigiano ha vissuto una delle giornate più difficili della sua corsa rosa: staccato dai migliori in salita e visibilmente provato anche dopo l’arrivo, tanto da vomitare pochi minuti dopo aver tagliato il traguardo. Non è stato il solito Pellizzari quello visto nella seconda grande tappa appenninica. Lo scalatore della Red Bull-BORA-Hansgrohe ha iniziato a perdere contatto già quando la Decathlon ha aumentato il ritmo sulla salita finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pellizzari ha vomitato dopo il traguardo, il comunicato: “Ha dato il massimo”. Cosa è successo al Giro d’Italia

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