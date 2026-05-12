Pagelle Giro d’Italia 2026 | Ciccone ha dato tanto forse sottovalutato; Pellizzari ripensi a Del Toro

Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, il ciclista ha conquistato la maglia rosa, sette anni dopo aver indossato quella gialla al Tour de France. La sua performance è stata valutata con un voto di 9, riflettendo l’impegno e la determinazione dimostrati in questa fase della corsa. Un risultato che ha suscitato commenti e riflessioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, senza che vengano fatte deduzioni su motivazioni o implicazioni più ampie.

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PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Quarta tappa, martedì 12 maggio Giulio Ciccone, 9: 7 anni dopo la maglia gialla indossata per due giorni al Tour de France, si toglie l’enorme soddisfazione di indossare anche quella rosa. Un premio ad una carriera importante, forse sottovalutata per quelli che sono stati gli standard italiani degli ultimi anni. Ciccone ha vinto una Classica de San Sebastian, tre tappe al Giro d’Italia, la classifica di miglior scalatore alla Corsa Rosa ed al Tour, è arrivato 2° alla Liegi-Bastogne-Liegi e 3° al Giro di Lombardia. Nessun italiano si è spinto a tanto negli ultimi anni. Oggi non ha rimpianti per il successo di tappa: Narvaez ed Aular erano più veloci sulla carta, e lo hanno dimostrato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: Ciccone ha dato tanto, forse sottovalutato; Pellizzari ripensi a Del Toro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e CicconeL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà... Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, Pellizzari e Ciccone all’attaccoL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà... Argomenti più discussi: Pagelle Giro d’Italia 2026: show di Magnier che si prende la maglia rosa. Da Milan ci si aspettava di più; Giro d'Italia, le pagelle della 1ª tappa: Magnier e Stuyven da 9. Milan butta via la volata: 4,5; Giro d’Italia, le pagelle: il treno di Milan è da rivedere, sospeso il giudizio sulla Bulgaria; Pagelle Giro d’Italia 2026: Pellizzari fa il pieno di fiducia, Vingegaard lancia un chiaro segnale. Il Giro è in Italia con Silva e Magnier da 10, la UAE Emirates decimata, Milan che spreca e smania, Sevilla che scappa sempre e quesi piedini che non vorremmo più vedere. Ecco le nostre pagelle di Stagi #GirodItalia tuttobiciweb.it/article/177851… x.com È così difficile avere una diagnosi ADHD in Italia? - reddit.com reddit Pagelle Giro d’Italia 2026: smacco morale per Milan, ma dov’era il treno della Lidl-Trek?PAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 Terza tappa, domenica 10 maggio Paul Magnier, 10 e lode: i fatti dicono che, per il momento, il giovane francese è il miglior ... oasport.it