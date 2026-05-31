Un ritorno a 20 anni di distanza per un secondo capitolo carico di buone idee, manterrà fede alla fama del suo predecessore? La vita è cambiata negli ultimi 20 anni, è cambiata nella politica, nella società, nella moda e anche nel lavoro, in particolare se il vostro lavoro è il giornalista. Lo sa bene l’autore che vi scrive così come lo sa bene Andy Sachs, ormai cresciuta e affermatasi come giornalista d’inchiesta di successo, ma nella nostra epoca i meriti non valgono e quindi proprio mentre viene premiata per la qualità del suo lavoro riceve per messaggio la comunicazione del suo licenziamento, a causa del motivo più banale e brutale: mancanza di budget. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - RECENSIONE A CALDO

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