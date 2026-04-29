“ Oh non essere ridicola Andrea. Tutti vogliono questa vita. tutti vogliono essere noi ”. Appare a dir poco ostico citare una linea di dialogo che possa condensare con maggior efficacia e precisione la straripante personalità di Meryl Streep nei panni di uno dei villain più iconici della storia del cinema. E badate bene. non ho detto: “ condensare la straripante personalità di Miranda Priestley ”, perché quella glaciale e splendida creatura che ci incantò 20 anni fa, rimanendo scolpita per sempre nelle nostre menti, fu certamente plasmata riferendosi alla figura letteraria del best seller, ma il suo sconfinato potenziale iconico – definitamente concretizzatosi nel corso degli ultimi due decenni – fu anche e soprattutto l’inestimabile prodotto del lavoro svolto dalla più grande attrice della storia della settima arte.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Diavolo veste Prada 2 – La Recensione: poca nostalgia e tanta sostanza… fare meglio era difficile

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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