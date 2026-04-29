Il Diavolo veste Prada 2 la recensione

Dopo vent'anni dal primo film, è arrivato nelle sale il sequel dedicato al mondo di moda e alle vicende di Andy Sachs e dei personaggi che le ruotano intorno. La pellicola riprende la narrazione delle loro vite, portando sul grande schermo nuove scene e continuità rispetto all'originale. La produzione ha coinvolto nuovamente il cast e il team creativo che aveva lavorato alla prima pellicola.

Oggi Miranda non dice più ad Andy Sachs di «non essere ridicola» perché «tutti vogliono essere noi»: con i tagli che la crisi della carta stampata e in generale dei media ha sferrato su Runway, il magazine programmato per farci sognare lusso e bellezza, persino la potentissima direttrice oggi vola in economy. Nel suo ufficio a Manhattan, ora le tocca appendere il cappotto da sola, invece di lanciarlo prepotentemente sulla scrivania dell'assistente, da quando qualcuno è andato a lamentarsi alle Risorse umane. Lo spirito dei tempi è servito. Runway affonda, gli inserzionisti fanno la voce grossa e i giganti della Silicon Valley divorano quel che resta dei giornali.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Diavolo veste Prada 2, la recensione Il Diavolo Veste Prada 2 | Dal 29 Aprile al Cinema Notizie correlate Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle... Leggi anche: “Il Diavolo veste Prada 2”, la recensione: nell’era dei social, la vera “avanguardia pura” è la creatività Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lady Gaga Diva alla première de Il diavolo veste Prada 2 di New York: baci e pose con le scarpe estreme abbinate all'elegante abito Saint Laurent d'archivio; Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep: Sarò ancora più cattiva - 24/04/2026; Il Diavolo Veste Prada 2: tutte le location italiane del film, da Villa Arconati al Lago di Como. Il diavolo veste Prada 2 , le recensioni degli editor di Vogue Italia: ecco cosa dicono i fashion insider del sequel tanto attesoGli editor di Vogue Italia hanno visto in anteprima Il diavolo veste Prada 2: le recensioni da leggere prima di andare al cinema ... vogue.it Dyson celebra l'uscita de Il diavolo veste Prada 2 offrendo al pubblico una styling experience ultra glamIn occasione dell'uscita del sequel, il brand ha allestito un corner presso il pop-up dedicato al film, situato al piano -1 di Rinascente Milano Piazza Duomo, dove le clienti potranno provare una styl ... vanityfair.it Allora sarà la 50esima premiere de IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 che vedo sta settimana. In pratica sono costati di più i tappeti rossi che tutto il film. Ma la meraviglia è sempre la faccia stupita delle attrici protagoniste quando si incontrano come se vedessero - facebook.com facebook