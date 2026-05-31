Il custode di Ammaniti | quando la Gorgone abita in un seminterrato siciliano
Nel seminterrato giallo camomilla di una famiglia di Triscina, una località sulla costa occidentale della Sicilia, si trova un bagno chiuso con tre lucchetti. La casa è situata in una zona con case disposte in modo disordinato sulla spiaggia. La descrizione si concentra sul dettaglio di questo bagno sigillato, senza ulteriori informazioni sull’utilizzo o sul motivo della chiusura.
C’è un bagno chiuso con tre lucchetti nel seminterrato giallo camomilla della famiglia Vasciaveo, a Triscina, striscia di case gettate alla rinfusa su una spiaggia della Sicilia occidentale. Dentro ci cammina qualcosa di antico e indicibile. E tutto il romanzo ruota intorno a quella porta chiusa, a ciò che contiene e a ciò che il custodirla costa, in termini di libertà, di identità, di amore. Il custode è il libro più audace della carriera di Ammaniti. Non il più facile, non il più rassicurante, ma certamente il più ambizioso: un romanzo che abbraccia il genere della favola nera e lo attraversa con la precisione chirurgica di un autore che conosce i meccanismi del perturbante ma sa che il vero orrore non ha bisogno del sangue. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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