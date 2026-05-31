C’è un bagno chiuso con tre lucchetti nel seminterrato giallo camomilla della famiglia Vasciaveo, a Triscina, striscia di case gettate alla rinfusa su una spiaggia della Sicilia occidentale. Dentro ci cammina qualcosa di antico e indicibile. E tutto il romanzo ruota intorno a quella porta chiusa, a ciò che contiene e a ciò che il custodirla costa, in termini di libertà, di identità, di amore. Il custode è il libro più audace della carriera di Ammaniti. Non il più facile, non il più rassicurante, ma certamente il più ambizioso: un romanzo che abbraccia il genere della favola nera e lo attraversa con la precisione chirurgica di un autore che conosce i meccanismi del perturbante ma sa che il vero orrore non ha bisogno del sangue. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il custode di Ammaniti: quando la Gorgone abita in un seminterrato siciliano

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