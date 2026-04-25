Niccolò Ammaniti ha vinto il Premio Costa Smeralda 2026 con il romanzo Il custode. In occasione della premiazione, l'autore ha parlato della scrittura come uno strumento che può aiutare a superare momenti difficili e a maturare personalmente. La sua riflessione si basa sulla relazione tra il processo creativo e un percorso di cura interiore, sottolineando come la scrittura possa rappresentare un mezzo di crescita.

? Cosa sapere Niccolò Ammaniti vince il Premio Costa Smeralda 2026 con il romanzo Il custode.. L'autore riflette sulla scrittura come strumento terapeutico e sulla nuova maturità personale.. Niccolò Ammaniti ha riflesso sulla natura della scrittura e sul senso dell’amore a quasi 60 anni, parlando del suo recente romanzo Il custode, vincitore del Premio Costa Smeralda 2026 nella categoria Narrativa. Seduto davanti alla vista marina durante un colloquio, l’autore ha mostrato un lato più riservato, mantenendo gli occhiali da sole per proteggere il contatto visivo. Nonostante questa prudenza privata, la sua opera continua a esplorare territori profondi e inquietanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ammaniti e il segreto di Il custode: la scrittura come cura

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