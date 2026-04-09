Niccolò Ammaniti conquista il primo posto nella classifica generale di marzo con il romanzo Il custode, pubblicato da Einaudi. Il dato emerge dai rilievi mensili basati sulla catalogazione bibliografica e l’analisi dei dati di vendita effettuata in collaborazione tra NielsenIQ BookData e Informazioni Editoriali. L’autore esordisce direttamente in cima alla graduatoria, riuscendo a imporsi anche nel segmento specifico della narrativa italiana. Questa posizione di vertice riflette un momento di forte trazione per l’opera, che si stacca dagli altri titoli più venduti del periodo. Il della narrativa tra successi italiani e influenze internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il custode di Ammaniti domina marzo: ecco i libri più venduti

Il custode di Niccolò Ammaniti è un cocktail irresistibile di creatività e mitologia grecaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

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Il custode di Niccolò Ammaniti Con questo libro ho fatto pace con Ammaniti Il suo libro precedente , La vita intima , era così distante dalla sua narrativa che ho addirittura pensato che non lo avesse scritto lui . Questo invece è scritto benissimo , nel suo stile inc - facebook.com facebook

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