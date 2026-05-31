Il concerto di Gigi D’Alessio a Napoli trionfa nel prime time

(Adnkronos) – 'Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli', il concerto di Gigi D'Alessio, in onda ieri su Canale 5, vince la sfida del prime time con 1.963.000 spettatori e il 16,9% di share. Medaglia d'argento per Rai1 con 'Tutti i Sogni Ancora in Volo' che ha interessato 1.559.000 spettatori e il 13,2% di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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CONCERTO DI GIGI D'ALESSIO A MESSINA 24 APRILE 2026

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