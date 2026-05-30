9 anni di assenza sarebbero davvero tanti, se non fosse che quello di Gigi D'Alessio con Napoli è un rapporto d'amore intenso che non conosce crisi (forse solo un po' di nostalgia). Stasera, sabato 30 maggio, Canale 5 celebra questo legame indissolubile trasmettendo in prima serata Gigi Stadio Maradona – Una notte a Napoli. Lo show documenta il trionfale ritorno del cantautore nel maestoso stadio sportivo della sua città natale, un evento memorabile che ha registrato un doppio sold out, portando oltre 100mila spettatori a cantare all'unisono in un'atmosfera di pura festa e celebrazione del migliore animo partenopeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una notte a Napoli: il concerto evento di Gigi D'Alessio stasera su Canale 5

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Una notte a Napoli, Gigi DAlessio conquista Canale 5: il concerto sarà in prima serata: la scaletta

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