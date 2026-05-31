Il Como vuole Cambiaghi | il Bologna fissa il prezzo

Il Como ha manifestato interesse per Nicolò Cambiaghi, attaccante esterno del Bologna, per la prossima stagione. Il club ha richiesto un accordo e ha ricevuto una proposta di prezzo dal Bologna. La trattativa riguarda anche la possibilità di inserire il giocatore nelle liste per la Serie A e le competizioni europee. Finora non sono stati annunci ufficiali o dettagli sulle cifre.

Il Como ha messo nel mirino Nicolò Cambiaghi in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno del Bologna che potrebbe risultare importante anche per quello che riguarda le liste da presentare per la Serie A e l’Europa. Il Como ha messo nel mirino Cambiaghi del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2000, Nicolò Cambiaghi è risultato spesso molto importante in casa Bologna, anche da subentrato. La sua rete all’Olimpico di Roma ha permesso al Bologna di raggiungere i quarti di finale di Europa League, andando ad eliminare proprio i giallorossi nel derby europeo. Andato via Vincenzo Italiano, bisognerà attendere il parere di Domenico Tedesco (prossimo allenatore del Bologna) per capire quelle che saranno le intenzioni della società emiliana sul calciatore ex Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Cambiaghi sblocca Como-Bologna

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