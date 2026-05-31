Il Como sogna un attacco da Champions | contatti col Rennes per il bomber Lepaul! E si pensa anche ad Esposito

Da calcionews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Como ha avviato trattative con il Rennes per il trasferimento del bomber Lepaul. Inoltre, sono stati avviati contatti con il Cagliari per valutare l'acquisto di Esposito. La società sta pianificando un mercato offensivo per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

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