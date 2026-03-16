La Lazio travolge il Milan il Como sale in Champions League il Lille vince a Rennes

La Lazio ha battuto il Milan con un risultato netto, mentre il Como si è qualificato per la Champions League. Nel calcio internazionale, il Lille ha vinto la partita contro il Rennes. Questi sono gli ultimi sviluppi nelle competizioni di calcio aggiornate a pochi minuti fa.

2026-03-16 00:03:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Una domenica sera avvincente del calcio europeo ha regalato dramma in Italia e sconvolgimento in Francia, con le speranze di titolo dell’AC Milan che subiscono un duro colpo e il Como di Cesc Fabregas che continua a scioccare il resto d’Italia. Resta aggiornato con il meglio dell’azione proprio qui su 101GreatGoals. Como-Roma 2-1. Il Como di Cesc Fabregas approda alla Champions League vincendo meritatamente sulla Roma. È stata una partita che ha preso una svolta quando a Wesley è stato mostrato un controverso secondo cartellino giallo per un intervento su Assane Diao, una decisione che è apparsa dura, con replay che suggerivano che Devyne Rensch potrebbe aver contribuito alla caduta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La Lazio travolge il Milan, il Como sale in Champions League, il Lille vince a Rennes Articoli correlati Isaksen illumina l’Olimpico in festa e ferma il Milan: la Lazio vince 1-0, l’Inter sale a +8La Lazio batte 1-0 il Milan nel posticipo della 29a giornata di Serie A grazie al gol di Isaksen: l'Inter torna a +8. Serie A, il Como travolge la Lazio: 0-3 all’OlimpicoNella 21esima giornata di Serie A, il Como cala il tris contro la Lazio all’Olimpico e continua a sognare l’Europa. Tutti gli aggiornamenti su Champions League Temi più discussi: Champions League: notte da incubo per l’Atalanta, il Bayern travolge la Dea 6-1; Champions League. L'Atletico Madrid, tre reti in 15 minuti, travolge il Tottenham di Tudor, che sostituisce il portiere (in lacrime); Al PSG il primo round col Chelsea: Kvaratskhelia dominante contro i Blues; Champions, il Bayern Monaco travolge l’Atalanta (1-6). Yamal salva il Barca al 96?. Il Bayern travolge l’Atalanta: 6-1 al Gewiss StadiumSerata da incubo per la squadra di Palladino nell’andata degli ottavi di Champions League. I tedeschi dominano e mettono un piede e mezzo ai quarti ... laziopress.it Atalanta travolta con punteggio tennistico: Dea umiliata dal Bayern Monaco in Champions LeagueL'Atalanta è stata travolta dal Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale della Champions League e nei fatti la lotta per il passaggio del turno si ... oasport.it La corsa perla Champions League si accende. Il #Como batte la Roma e sorpassa la #Juve in classifica Credete al quarto posto Scrivetecelo nei commenti x.com Da quando esiste la Champions League, il Como non era mai stato tra le prime 4 in solitaria I ragazzi di Fabregas sono i favoriti per il 4° posto facebook