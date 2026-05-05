Il Napoli sta seguendo con interesse l’attaccante francese del Rennes, Lepaul, come possibile rinforzo per la rosa. Il direttore sportivo del club partenopeo ha avviato trattative per portarlo alla squadra, mentre la società francese ha già manifestato l’intenzione di non cederlo facilmente e di rafforzare ulteriormente il contratto. La trattativa tra le due parti resta in fase di sviluppo, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

La dirigenza partenopea è sulle tracce di Lepaul del Rennes, per rinforzare il reparto avanzato per la prossima stagione. Come riporta FootMercato,il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha messo gli occhi su Esteban Lepaul, attaccante classe 2000 del Rennes. Sul calciatore ci sarebbe l’interesse di diversi club europei (in particolare l’Atletico Madrid), ma il club francese vorrebbe blindarlo con un aumento salariale. UFFICIALE – Uefa detta le linee guida: Campionati da ultimare entro il 3 agosto. Sì a playoff, playout e spareggi Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli sulle tracce di Lepaul, ma il Rennes vuole blindarlo

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