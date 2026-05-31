Il Bologna ha scelto Domenico Tedesco come nuovo allenatore dopo aver perso i due precedenti tecnici. La società ha annunciato ufficialmente la nomina dell’allenatore tedesco per guidare la squadra nelle prossime gare. Tedesco arriva con l’obiettivo di stabilizzare gli equilibri e migliorare i risultati. La decisione segue una serie di risultati negativi che hanno portato alle dimissioni di Thiago Motta e alla fine del ciclo di Italiano.

Tassi Sedotto e abbandonato prima da Thiago Motta e poi da Italiano, il Bologna si rifugia fra le braccia di Domenico Tedesco. Una scelta coerente quella di Saputo e Sartori e in perfetta linea con la politica della società: tecnico giovane, emergente e con espressa vocazione per un calcio aggressivo, fatto di ritmo e possesso palla. Con una cautela in più in tema di contratto: un bel triennale per non ritrovarsi a ricominciare ogni volta un nuovo ciclo, come è accaduto con Thiago e con Vincenzo. Il modo migliore per smaltire la delusione della piazza rossoblù, dopo l’addio non proprio elegante di Italiano, è guardare in faccia il futuro. E questo tecnico poco più che quarantenne, nato a Rossano Calabro, ma cresciuto e vissuto in Germania, rappresenta un’incognita affascinante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il commento. Domenico sia il garante degli equilibri

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