Il regista Pedro Almodóvar ha recentemente commentato pubblicamente su Jacob Elordi, suscitando reazioni tra il pubblico e i media. Nell'intervista, ha espresso dubbi sulla capacità recitativa dell’attore, senza approfondire ulteriori dettagli. La dichiarazione ha generato discussioni sui social e tra gli appassionati di cinema, aprendo un dibattito sul rapporto tra talento e presenza scenica. La reazione di Elordi non si è fatta attendere, mantenendo un silenzio ufficiale.

Pedro Almodóvar ha condiviso di recente delle dichiarazioni su Jacob Elordi che hanno immediatamente attirato le attenzioni dei fan, facendo discutere sul confine tra talento e immagine. Il regista, noto per il suo sguardo diretto e senza filtri, ha riconosciuto il grande potenziale della giovane star, ma ha sollevato un dubbio che molti condividono: Elordi è già un attore completo o è ancora percepito soprattutto come un simbolo di fascino? Ospite del podcast “ La Pija y la Quinqui ”, Almodóvar ha parlato con grande franchezza mentre si prepara all’uscita in Italia del suo nuovo film Amarga Navidad, atteso anche al Festival di Cannes..🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pedro Almodóvar e il commento gelido su Jacob Elordi: “Non so se sia un vero attore” (e il motivo divide)

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