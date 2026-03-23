I maggiori quotidiani internazionali hanno fornito ulteriori dettagli sulla teoria israeliana di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa, legata alla decapitazione del regime, ovvero che quest’ultima avrebbe potuto essere determinante nell’innescare una rivolta all’interno dell’Iran. Come avevamo sottolineato, non era chiaro chi avesse elaborato questa teoria e l’avesse presentata al primo ministro israeliano e il presidente USA; oggi ne conosciamo l’autore: il Mossad, il servizio di intelligence estera israeliano. Ovviamente non siamo in grado di avanzare ipotesi sulla qualità dell’intelligence alla base della proposta avanzata da Barnea ai due leader, né sulla qualità della valutazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Mossad e l’analisi degli equilibri interni iraniani. Scrive Petrelli

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