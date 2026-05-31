Un gruppo di persone iscritte al comitato ‘Alluvione Campi 2023’ sta valutando di intentare una causa contro la Regione Toscana. La decisione non è ancora definitiva, ma alcuni membri, stanchi delle promesse non mantenute riguardo ai rimborsi, hanno deciso di approfondire questa possibilità. Il comitato, guidato da Marco Celli, si è recentemente espresso sulla questione, evidenziando la frustrazione per le risposte finora ricevute.

Campi Bisenzio (Firenze), 31 maggio 2026 – Vogliono fare causa alla Regione. Per il momento non è nero su bianco, ma una parte degli iscritti al comitato ‘Alluvione Campi 2023’, guidato da Marco Celli, stanchi delle promesse mai mantenute quando si parla di rimborsi, ci sta riflettendo. Una strada, questa, che fino a un po’ di tempo fa sembrava essere soltanto teorica, ma che ora potrebbe concretizzarsi anche in tempi rapidi. Un’iniziativa portata avanti da una cinquantina di cittadini che hanno pagato di tasca loro, insieme agli altri componenti del comitato, per realizzare la perizia resa nota lo scorso dicembre e che, partendo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il comitato alluvionati di Campi Bisenzio alza la voce. Avanza l’idea di fare causa alla Regione Toscana

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