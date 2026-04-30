Il Comitato di Paladina critica la tangenziale di Bergamo, definendola costosa, impattante e non risolutiva. Le recenti richieste di approfondimento avanzate da Anas sono state oggetto di discussione, mentre i rappresentanti locali continuano a esprimere le proprie preoccupazioni riguardo ai possibili effetti dell’opera. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con opinionicontrastanti tra chi sostiene i benefici e chi evidenzia le criticità.

Paladina (Bergamo), 30 aprile 2026 – Le ultime richieste di approfondimento avanzate da Anas, in particolare sui possibili rischi ambientali legati alla presenza lungo una parte del tracciato dell ’ex discarica Monte Bianco di Sorisole (dove potrebbero esserci sostanze tossiche o materiali pericolosi), il progetto del terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, la variante Paladina-Sedrina della statale 470, infrastruttura attesa da oltre 20 anni, torna al centro del dibattito. I contro. Questa volta a protestare, per l’ennesima volta, è il comitato “Salviamo il Parco dei Colli di Bergamo”, gruppo di cittadini e associazioni da sempre contrario al progetto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tangenziale di Bergamo, il Comitato alza la voce: “Costosa, impattante e non risolutiva”

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