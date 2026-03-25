Influenza aviaria in Toscana | caso in un allevamento di Campi Bisenzio Soppressi 1000 volatili

In Toscana, un allevamento situato a Campi Bisenzio è stato coinvolto in un caso di influenza aviaria. Le autorità hanno deciso di sopprimere 1.000 volatili presenti nella struttura per contenere la diffusione del virus. L'intervento ha portato all'eliminazione di un grande numero di animali, in conformità alle procedure sanitarie previste in casi di emergenza.

CAMPI BISENZIO (FIRENZE) – Un caso di influenza aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio (Firenze) ha fatto scattare un’ingente operazione veterinaria con la soppressione di 1.000 volatili in circa 12 ore. Lo fa sapere la Asl Toscana Centro che ha istituito una zona di sorveglianza a raggio di 10 km e ha disposto accertamenti a fini precauzionali sui lavoratori della struttura. Parte dei volatili è destinato alla macellazione, parte al ripopolamento a scopi venatori. Gli animali, circa un migliaio, sono stati tutti abbattuti. La notifica del caso di aviaria è stata trasmessa agli operatori lo scorso venerdì pomeriggio – oggi la Asl rende... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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