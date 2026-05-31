Il romanzo “Il coltello della memoria” di Franco Currò esplora le conseguenze della violenza politica degli anni Settanta e il modo in cui questa ha influenzato la memoria collettiva e l’integrazione sociale di chi ha vissuto quegli anni. Il libro si concentra sulle colpe non ancora espiate e sui legami irrisolti tra passato e presente, evidenziando come la storia di quel periodo continui a influenzare la società odierna.

Il coltello della memoria di Franco Currò è un romanzo che affronta uno dei nodi più irrisolti della storia italiana recente: il rapporto tra la violenza politica degli anni Settanta, la memoria collettiva e la successiva integrazione sociale di molti protagonisti di quella stagione. L’autore costruisce una vicenda narrativa che, pur muovendosi nella dimensione del romanzo, richiama inevitabilmente fatti e dinamiche realmente vissuti dall’Italia negli anni di piombo. Al centro della storia vi è un omicidio politico commesso da un uomo destinato poi a diventare un importante banchiere. Ed è proprio questo elemento a rendere il libro particolarmente incisivo: il contrasto tra la radicalità ideologica della giovinezza e la piena integrazione successiva nei meccanismi del potere economico e sociale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il coltello della memoria”: il romanzo sulle colpe non espiate degli anni di piombo

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