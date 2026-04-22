Memoria degli Anni di Piombo | la sfida di Casale per un ricordo comune

A Casale Monferrato si è acceso un confronto pubblico dopo un acceso scambio tra un rappresentante del Partito Democratico e un esponente di Fratelli d’Italia riguardo l’intitolazione di uno spazio pubblico. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito sulla memoria degli Anni di Piombo, un periodo storico che coinvolge diverse interpretazioni e sensibilità. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione della commemorazione e sulla gestione del ricordo collettivo.

A Casale Monferrato il dibattito sull’intitolazione di uno spazio pubblico ha preso una piega complessa dopo lo scontro tra la consigliera comunale del Pd Ramona Bruno e l’onorevole di Fratelli d’Italia Enzo Amich. Al centro della contesa c’è la memoria di Sergio Ramelli, giovane esponente del Fronte della Gioventù ucciso durante gli Anni di Piombo, con la consigliera democratica che propone di estendere il riconoscimento a tutte le vittime della violenza politica di quel periodo storico. La proposta di una memoria collettiva contro il rischio di divisioni. Il confronto si è acceso sulla necessità di non limitare la commemorazione a una singola figura per evitare quella che Ramona Bruno definisce una memoria selettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Memoria degli Anni di Piombo: la sfida di Casale per un ricordo comune Notizie correlate Udinese Fiorentina, otto anni dopo la tragedia: la sfida che rinnova il ricordo di Davide Astori e unisce i tifosi nel segno della memoriaLingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti... Montesacro, ripristinata la targa dedicata alle vittime degli anni di piomboE’ tornata a presidiare il giardino della stazione metro Conca d’Oro la targa dedicata alle vittime degli anni di piombo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Via Perrone, la memoria di Fulvio Croce e gli anni di piombo nel cuore di Torino; Un'intitolazione a tutte le vittime degli anni di piombo: non memoria selettiva, ma richiesta di memoria condivisa; Alle radici della Repubblica, all’Ospitale c’è lo storico Andrea Rapini; Rogo Primavalle: Meloni, una delle pagine più buie degli anni di piombo. Casale, scontro sulla Memoria: Bruno (Pd) invoca uno spazio per tutte le vittime degli Anni di PiomboCASALE MONFERRATO - A Casale Monferrato prosegue il confronto politico sull’intitolazione di uno spazio pubblico cittadino a Sergio Ramelli, il giovane ... radiogold.it A Casale il Pd contro uno spazio pubblico dedicato a Sergio Ramelli, giovane missino ucciso negli anni di PiomboCASALE MONFERRATO - Non si può operare una selezione parziale della memoria. Così la consigliera comunale del Partito Democratico di Casale, Ramona ... radiogold.it Tgr Rai Lombardia. . IN SCENA - Musica, Moliere e le contraddizioni degli anni di piombo. Il panorama teatrale della settimana a Milano: al Parenti "Fino alle stelle" è un viaggio lungo tutto lo Stivale, al Piccolo "Il malato immaginario", al Verdi "Lottavano così c facebook