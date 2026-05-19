Come negli anni di piombo il viale riscopre la violenza politica | il video degli scontri

Durante la commemorazione di un attivista ucciso negli anni di piombo, il viale XX Settembre si è trasformato in scena di violenza politica. Antifascisti e neofascisti si sono affrontati, con scontri che sono stati catturati in un video. La manifestazione prevedeva un momento di ricordo, ma si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli scontri tra i gruppi presenti. Nessuna persona risulta ferita gravemente, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sui toni accesi tra le parti.

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