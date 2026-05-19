Come negli anni di piombo il viale riscopre la violenza politica | il video degli scontri
Durante la commemorazione di un attivista ucciso negli anni di piombo, il viale XX Settembre si è trasformato in scena di violenza politica. Antifascisti e neofascisti si sono affrontati, con scontri che sono stati catturati in un video. La manifestazione prevedeva un momento di ricordo, ma si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli scontri tra i gruppi presenti. Nessuna persona risulta ferita gravemente, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sui toni accesi tra le parti.
Se le son date di santa ragione, come negli anni di piombo. In occasione della commemorazione per Almerigo Grilz, antifascisti e neofascisti son venuti alle mani trasformando il viale XX Settembre in teatro di scontro politico. Le immagini video girate dalla nostra redazione. . 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Sullo stesso argomento
Daniele Oppi, pubblicitario negli anni del Boom economico e visionario negli anni di Piombo: una mostra lo celebra nel ventennale della morteInveruno (Milano), 24 aprile 2026 – La mostra per il ventennale della scomparsa di Daniele Oppi (1932–2006) – inserita nel ciclo “Dentro Inverart” e...
Chi era Sergio Ramelli, lo studente ucciso negli anni di piomboFiumicino, 30 aprile 2026 – Fiumicino ha inaugurato un giardino intitolato a Sergio Ramelli (leggi qui), lo studente milanese morto a 18 anni il 29...
10 anni senza #MarcoPannella. Ricordo il dolore annichilente quando arrivò la notizia inevitabile della sua morte. Un dolore che negli anni si è trasformato in gratitudine per avere avuto come amico un grande uomo. Nella memoria restano i momenti trascorsi x.com
La stagione estiva si sta avvicinando a grandi passi e,come negli anni scorsi,la proloco si sta preparando per affrontarla nei migliori dei modi. Questo sara' per noi un anno importante perche' la sagra delle cozze e' giunta al suo sessantesimo anno e cerchere facebook
Tori Spelling: Negli anni 90 sono stata una pioniera dello stile. Penso di essere stata una delle prime a lanciare mode, e voglio continuare a esserloOggi, a distanza di oltre trent’anni dal debutto di Beverly Hills 90210, l’attrice rivendica quel ruolo: Adoro reinventarmi attraverso la moda, è qualcosa che mi accende dentro ... vanityfair.it
Nati negli anni ’60, ’70 e ’80: come si sposta la data della pensioneNel sistema previdenziale italiano non esiste più un’unica risposta alla domanda quando andrò in pensione. L’anno di nascita incide in modo determinante sull’orizzonte di uscita dal lavoro, perché ... pmi.it