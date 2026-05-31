Un libro analizza come Bruce Lee abbia unito Oriente e Occidente attraverso le arti marziali. L'autore si concentra sulla carriera dell’attore e atleta, evidenziando il suo ruolo nel portare le discipline marziali a un pubblico globale. La pubblicazione approfondisce il suo impatto culturale e il modo in cui ha rivoluzionato il cinema e le arti marziali, sottolineando la sua fama internazionale.

Bruce Lee è stato uno degli attori, oltre che atleti, più famosi al mondo, grazie al controllo delle arti marziali. Ma non solo, perché attraverso il cinema è riuscito ad unire l’Oriente all’Occidente, attraverso una disciplina che troppo spesso viene banalizzata o addirittura demonizzata. Il suo essere ribelle, senza mai scadere nell’anarchia, l’ha portato ad essere un personaggio identitario e simbolo della virilità in due continenti che hanno costumi differenti tra loro. “Il cinema del drago” e il mito di Bruce Lee. C’è tutto questo e molto altro ne Il cinema del drago. Bruce Lee: il corpo, la lotta, lo schermo di Mirko Zuffi, edito da Inquadrature perfette, che analizza l’importanza di un attore scomparso a soli 32 anni per un edema cerebrale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il cinema del drago” di Mirko Zuffi: come Bruce Lee ha unito Oriente e Occidente con le arti marziali

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