Chuck Norris, famoso attore e artista marziale statunitense, è deceduto. La sua carriera nel cinema d’azione e nelle arti marziali ha avuto inizio dopo un’infanzia difficile, caratterizzata da timidezza e bullismo scolastico. Norris ha raggiunto la fama grazie a numerosi film e serie televisive, diventando una figura iconica nel settore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato molte reazioni nel mondo dello spettacolo.

Chuck Norris, il campione di arti marziali che è diventato un’iconica star del cinema d’azione statunitense, è morto. Aveva 86 anni. Il celebre Cordell Walker del telefilm Walker Texas Ranger, ma anche l’ufficiale delle forze speciali McCoy di Delta Force, e ancora lo sfidante di Bruce Lee tra le stanze del Colosseo in L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente, era ricoverato da giovedì scorso in ospedale delle Hawaii. “Per il mondo era un campione di arti marziali, un attore, un simbolo di forza. Per noi, un marito devoto, un padre e un nonno amorevole”, hanno scritto i familiari in un post su Instagram dove ne hanno annunciato pubblicamente la morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chuck Norris morto, il riscatto con il cinema e le arti marziali: “Ho passato un’infanzia infelice, ero timido e in balia dei bulli della scuola”

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