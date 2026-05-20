Il figlio del boss dei Panzarottari compra il fucile da cecchino | Fammi la foto va su TikTok
Nell'ambito di un'operazione antidroga, ieri sono state arrestate 26 persone, molte delle quali sono state rinchiuse in carcere. L’indagine ha portato alla luce dettagli su un gruppo criminale legato ai Moccia di Afragola, noto come “Nobile”. Tra le evidenze raccolte c’è anche la ricostruzione dell’acquisto di un fucile di precisione con ottica, effettuato da un membro della famiglia di un leader del gruppo. Un episodio ha attirato l’attenzione: il figlio di un boss ha chiesto di scattare una foto con il fucile, chiedendo di pubblicarla su TikTok.
Nell'ordinanza contro il gruppo Nobile, articolazione dei Moccia di Afragola, anche la ricostruzione dell'acquisto di un fucile di precisione con ottica; ieri il blitz: 26 persone in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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