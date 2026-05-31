Il Chelsea e il Crystal Palace hanno pubblicamente scherzato sull’Arsenal per la finale di Champions persa. Entrambe le squadre hanno condiviso sui social messaggi ironici e meme rivolti ai rivali londinesi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma i commenti sono stati condivisi da tifosi e account ufficiali, alimentando le battute tra le tifoserie. La rivalità tra le squadre si manifesta anche attraverso questo tipo di scambi, senza coinvolgimento di dichiarazioni ufficiali o scontri diretti.

Il calcio è anche e soprattutto questo: sfottò leggeri, prendersi in giro e dare vita a una sana rivalità. A Londra di rivalità ce ne sono a bizzeffe e anche stavolta Chelsea e Crystal Palace non hanno perso occasione per lanciare una frecciatina all’Arsenal, sconfitto in finale di Champions League dal Psg di Luis Enrique. Arsenal sconfitto in finale, lo sfottò di Chelsea e Crystal Palace. La battuta più sottile arriva dal Chelsea, che, con la scusa di pubblicizzare un tour nella sala trofei di Stamford Bridge, mette in bella vista la foto della Champions League (ne hanno vinte due: una nel 2012 e una nel 2021). Come and visit London’s Home of Trophies. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Chelsea e il Crystal Palace sfottono l’Arsenal per la finale di Champions persa

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Defeat to League Champions | Crystal Palace 1-2 Arsenal | Premier League Highlights

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