Crystal Palace-Arsenal | analisi tattica in vista della finale

Il match tra Crystal Palace e Arsenal si è concluso con una vittoria per i Gunners, che hanno segnato tre reti contro una dei padroni di casa. La partita si è svolta in un impianto con circa 25.000 spettatori presenti. Arsenal ha dominato il possesso palla, arrivando a circa il 60%, e ha effettuato 15 tiri totali, di cui cinque nello specchio della porta. Crystal Palace ha tentato 8 conclusioni, senza riuscire a segnare.

L’angolo della partita. La sfida tra Crystal Palace e Arsenal non si limita a un semplice incontro di Premier League, ma assume un’importanza strategica per entrambe le squadre. Gli Arsenal, già campioni d’Inghilterra, si preparano per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, cercando di mantenere alta la concentrazione e prolungare la loro striscia vincente. D’altro canto, il Crystal Palace, senza vittorie da sei partite di campionato e concentrato sulla finale di Conference League, potrebbe optare per risparmiare alcuni dei suoi giocatori chiave per evitare infortuni. La chiave tattica del match. L’Arsenal potrebbe sfruttare la profondità della propria rosa utilizzando un po’ di turnover nel proprio undici titolare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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