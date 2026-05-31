Il Centro di Emodialisi di Città di Castello compie 50 anni. In questa occasione, si è svolto un evento simbolico che ha coinvolto rappresentanti di diverse fedi, culture e professioni. Il centro, attivo da mezzo secolo, è considerato un punto di riferimento per le cure legate all’emodialisi nella zona. La celebrazione ha sottolineato il ruolo di questa struttura nel servizio sanitario locale, unendo le comunità attraverso un gesto di solidarietà.

CITTA’ DI CASTELLO – Un abbraccio simbolico tra fedi, culture e professioni diverse in un luogo che da 50 anni è punto di riferimento per tutti. Così si sono aperte le celebrazioni dei 50 anni del Centro emodialisi dell’ospedale. Ieri mattina la presenza congiunta di monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Città di Castello e di Ahrram Abderrahim, responsabile del Centro culturale islamico, ha dato vita a un momento dedicato ai pazienti e agli operatori che ogni giorno rendono possibile questo servizio. "Questo reparto – ha detto il vescovo – svolge un ruolo importantissimo e la ricorrenza odierna ci insegna che, mettendo insieme competenze e risorse, possiamo offrire risposte efficaci e inclusive, senza creare disuguaglianze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Centro di Emodialisi celebra 50 anni di cure

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