L’ospedale che funziona Mezzo secolo di Emodialisi | Un centro di eccellenza

Il 31 maggio 1976 è stato inaugurato il Centro Emodialisi dell’ospedale, dotato di due reni artificiali. All’inizio, l’unità serviva quattro pazienti e da allora ha continuato a funzionare senza interruzioni. Nel corso degli anni, il centro ha ampliato le sue capacità e aggiornato le apparecchiature, mantenendo un ruolo stabile nel trattamento di persone con insufficienza renale. La struttura ha ormai superato mezzo secolo di attività, diventando un punto di riferimento per le terapie dialitiche della zona.

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Era il 31 maggio 1976 quando venne inaugurato il Centro Emodialisi dell’ospedale: era dotato di due reni artificiali e attivo con quattro pazienti. Sono passati cinquant’anni e il reparto oggi assiste quotidianamente dai 14 ai 16 pazienti, ogni settimana segue 50 utenti, garantendo attività sette giorni su sette, 24 ore su 24. Le celebrazioni per questo traguardo inizieranno sabato 30 maggio quando il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini e l’Imam del Centro culturale islamico visiteranno il reparto dialisi dell’ospedale per un momento di benedizione e vicinanza ai pazienti e agli operatori sanitari. Ieri in comune si è svolto un incontro di presentazione delle celebrazioni che troveranno il culmine domenica 31 maggio alle ore 11 (nella sala dell’Hotel Garden) con un confronto medico e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ospedale che funziona. Mezzo secolo di Emodialisi: "Un centro di eccellenza" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hacker, AI e Quantum Computing: il futuro che ci spaventa. I consigli di Alessandro Curioni Sullo stesso argomento Leggi anche: Che cos'è e come funziona OpenClaw, il nuovo software cinese del secolo che terrorizza gli Usa Doraemon, il gatto robot blu che da oltre mezzo secolo accompagna l’infanzia di tre generazioniParlare di Doraemon (?????), significa entrare nel cuore pulsante dell’immaginario pop giapponese del secondo Novecento, un archetipo culturale, un... Basta pensare a u ospedale come il S. Andrea sede anche di una facoltà universitaria servito da due linee indegne 022 e 029 con frequenza a mezz'ora e con continui salti di corse. A volte l'attesa dell'autobus può arrivare a un'ora @eugenio_patane @gualtie x.com Il mezzo flop del Pnrr, i nuovi Ospedali di comunità concentrati in sole quattro RegioniLa grande scommessa di una Sanità più vicina ai cittadini promessa dagli investimenti del Pnrr rischia di fare più di un mezzo flop, almeno in buona parte d'Italia e in particolare al Sud. Non solo le ... ilsole24ore.com Ospedale di Comunità il modello funziona: 100 ricoveri in 4 mesiCento ricoveri in quattro mesi. Un numero che non è soltanto una statistica, ma il segnale concreto che un nuovo modello di sanità territoriale può funzionare davvero. L’Ospedale di Comunità di Luino, ... ilgiorno.it