A Darfo, il 24 aprile, si ricorda il cinquantesimo anniversario dell'intitolazione dell’Olivelli a Teresio Olivelli. La cerimonia segna mezzo secolo dalla modifica del nome della struttura, dedicata alla figura del beato. L’evento coinvolge la comunità locale e rappresenta un momento di commemorazione per ricordare la figura e le azioni di Teresio Olivelli. La data segna anche un’occasione per riflettere sulla storia e i valori associati all’intitolazione.

? Cosa sapere L'Olivelli di Darfo celebra il 24 aprile il cinquantesimo anniversario dell'intitolazione a Teresio Olivelli.. Il Collegio Geometri di Brescia assegna borse di studio agli ex studenti del corso CAT.. Venerdì 24 aprile 2026, l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme celebrerà il cinquantesimo anniversario dall’intitolazione della scuola al partigiano e beato Teresio Olivelli attraverso una mattinata di memoria e impegno civile. La ricorrenza, che segna mezzo secolo di legame tra l’istituto e la figura storica della Resistenza, prevede una serie di momenti istituzionali e comunitari volti a onorare i valori portati avanti da Olivelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Darfo, 50 anni di memoria: l’Olivelli celebra il beato Teresio

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